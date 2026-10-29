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29 октября, 12:43

Политика

Путин заявил, что миссия в Алешках нацелена на оказание помощи гражданскому населению

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Гуманитарная миссия в Алешках в Херсонской области нацелена на оказание помощи мирному населению. Об этом заявил Владимир Путин в ходе саммита "Россия – Африка".

"Что касается зоны российско-украинского конфликта: как раз в это время, в эти дни, сегодня, завтра (29 и 30 октября 2026 года. – Прим. ред.) намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов (Мелании Трамп. – Прим. ред.), по оказанию помощи именно гражданскому населению", – сказал российский лидер.

По его словам, украинские силы минировали подступы к Алешкам, доведя тем самым населенный пункт до гуманитарной катастрофы. Эта ситуация, указал Путин, складывалась давно.

Президент также подчеркнул, что российская сторона занимается возможностями мирного урегулирования украинского конфликта.

С 27 октября в связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины. Никаких инцидентов за это время не произошло, указывала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Договоренности о локальном прекращении огня удалось достигнуть при участии США. Кремль рассчитывает, что люди смогут получить гуманитарную помощь и при желании покинуть населенный пункт уже 29 или 30 октября.

Ожидается, что режим тишины в связи с гуманитарной миссией продлится до 22:59 1 ноября.

Минобороны сообщило о режиме тишины в районе Алешек Херсонской области

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