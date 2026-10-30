Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 23:47

Политика
Главная / Новости /

Лавров: Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встретиться с Путиным

Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если хочет провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совещания глав МИД стран G20.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что позиция Зеленского по нанесению ударов по территории России не способствует подготовке возможной встречи в Абу-Даби.

При этом Лавров подчеркнул, что подход Москвы к урегулированию конфликта не изменился со времени последней трехсторонней встречи. По его словам, Россия сохраняет цели, объявленные в начале специальной военной операции, и не может допустить, чтобы Украина представляла угрозу ее законным интересам в сфере безопасности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон начали согласовывать даты трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Российская сторона уже передала американским представителям свои предложения по срокам встречи и ожидает ответа.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика