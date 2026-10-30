Лавров: Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встретиться с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если хочет провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совещания глав МИД стран G20.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что позиция Зеленского по нанесению ударов по территории России не способствует подготовке возможной встречи в Абу-Даби.

При этом Лавров подчеркнул, что подход Москвы к урегулированию конфликта не изменился со времени последней трехсторонней встречи. По его словам, Россия сохраняет цели, объявленные в начале специальной военной операции, и не может допустить, чтобы Украина представляла угрозу ее законным интересам в сфере безопасности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон начали согласовывать даты трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Российская сторона уже передала американским представителям свои предложения по срокам встречи и ожидает ответа.