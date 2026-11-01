Два БПЛА сбили над Пензенской областью минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 1 ноября над Пензенской областью уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, воздушную атаку отразили силы противовоздушной обороны министерства обороны России. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор призвал не фотографировать и не снимать на видео полеты, падение беспилотников и их обломки, а также не публиковать подобные кадры. Кроме того, он предупредил об опасности приближения к сбитым аппаратам.

Минувшей ночью беспилотники также атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили там более 20 аппаратов. В Мясниковском районе обломки одного из них повредили крышу жилого дома.