На Сахалине закрыли автомобильную трассу из-за снегопада

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На Сахалине перекрыли межмуниципальную дорогу Тымовское – Александровск-Сахалинский из-за сильного снегопада, порывистого ветра и ограниченной видимости. Об этом сообщили в региональном МЧС.

С 23:00 31 октября движение по трассе ограничили для всех видов транспорта, кроме оперативных служб и специальной техники высокой проходимости.

Из-за неблагоприятного прогноза на Сахалине ограничили движение общественного транспорта по восьми межмуниципальным маршрутам. Утром 1 ноября пассажирское сообщение на Сахалине начали постепенно восстанавливать, однако автобусы между селами Новое и Вал до сих пор не ходят.

Ранее синоптики рассказывали, что снег в столице может пойти 6–8 ноября. Специалисты добавляли, что с решением о замене летних автомобильных шин стоит пока повременить. Тем не менее, прогнозы будут уточняться.

