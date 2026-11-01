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01 ноября, 15:02

Город

Первые Международные космические игры завершились в Москве

Фото: MAX/"Международные космические игры"

В столице завершились первые Международные космические игры. Церемония награждения и закрытия прошла в НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.

Состязания стартовали 26 октября. Участие в них приняли восемь сборных – из России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Пакистана и Узбекистана. Всего в соревнованиях участвовали около 250 человек.

Задания команды выполняли на специально построенной в Сколково площадке, которая имитировала марсианскую станцию. Часть сборных работала из центра управления полетами в МГТУ имени Баумана. Участники продемонстрировали знания и умения в энергетике, робототехнике, анализе космических данных и работе с искусственным интеллектом.

Лучшими бортинженерами признали участников из Мексики и Пакистана. В номинации для специалистов систем управления победили представители России и Узбекистана. Среди специалистов систем связи лучшими стали молодые инженеры из Индии и Казахстана.

Победу в номинации для команд центра управления полетами одержали представители Мексики, Пакистана, Индии и Казахстана. Лучшими исследователями стали участники из Индии и Казахстана, медиаспециалистами – из Китая и Киргизии.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов указывал, что госкорпорация поддерживает привлечение частных компаний к развитию ракетно-космической отрасли. Среди направлений, которыми заинтересовался российский бизнес, – ракетостроение, создание низкоорбитальных спутниковых группировок для широкополосного доступа в интернет.

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