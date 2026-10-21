"Роскосмос" выступил за привлечение частного бизнеса к освоению космоса

Фото: roscosmos.ru

"Роскосмос" поддерживает привлечение частных компаний к развитию ракетно-космической отрасли. Такое сотрудничество позволит ускорить разработку космической техники, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на встрече со студентами Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

"Есть ряд сегментов, где должна сохраняться монополия государства, они связаны с обеспечением стратегической безопасности и защиты суверенитета, но в других направлениях частный бизнес может быть более эффективным", – сказал Баканов.

Глава "Роскосмоса" пояснил, что современный аппарат может включать тысячи компонентов, которые нужно разработать, изготовить, испытать и объединить в единую систему. Частные компании, по его оценке, способны справляться с этой задачей быстрее.

Среди направлений, которыми заинтересовался российский бизнес, – ракетостроение, создание низкоорбитальных спутниковых группировок для широкополосного доступа в интернет, а также оптическая и радиолокационная съемка поверхности Земли.

Ранее Баканов сообщил, что работу МКС продлят еще на два года – до 2030-го. По его словам, именно американская сторона предложила продлить эксплуатацию станции, изначально рассчитанную до 2028 года, и Россия согласилась, поскольку МКС состоит из российского и американского сегментов. Баканов отдельно подчеркнул, что это решение не отразится на сроках создания Российской орбитальной станции.