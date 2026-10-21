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21 октября, 10:20

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РИА Новости: мужчина напал с ножом на соседей в подмосковном Щелкове из-за шума

Мужчина напал с ножом на соседей в подмосковном Щелкове из-за шума – СМИ

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина напал с ножом на троих соседей в подмосковном Щелкове после ночного конфликта из-за шума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в ночное время на общем балконе многоэтажного дома компания нетрезвых мужчин нарушила тишину. Соседка сделала им замечание, после чего между ними возникла ссора.

"Предварительно, после конфликта к троим мужчинам выбежал муж соседки с ножом и нанес им травмы", – сказал источник и уточнил, что одного из участников инцидента доставили в больницу с резаной раной шеи и щеки.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на пассажира в переходе станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро. Злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов кулаком по голове, а также ранил его канцелярским ножом. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.

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