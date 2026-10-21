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21 октября, 10:07

Политика

Песков заявил, что РФ оценит конструктивность вклада Стубба в украинское урегулирование

Фото: AP/Thomas Padilla

Москва оценит, насколько конструктивным будет вклад президента Финляндии Александра Стубба в украинское урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Посмотрим, насколько конструктивный вклад он может в это внести", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как РФ оценивает участие финского президента в переговорах.

Однако представитель Кремля отметил, что, если Стубб может только повторять "общую европейскую позицию", это нельзя будет назвать конструктивным вкладом.

20 октября в Осло состоялись переговоры по украинскому урегулированию, в которых приняли участие Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник США Стив Уиткофф.

Как сообщают журналисты, США, Украина и европейские партнеры выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. В частности, новые идеи и предложения выдвинула украинская сторона, и они были детально обсуждены.

После этого Уиткофф направился в Санкт-Петербург. Самолет приземлился в аэропорту Пулково, куда прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Через некоторое время кортеж автомобилей с политиками покинул авиагавань.

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