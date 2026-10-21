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21 октября, 10:45

Технологии

В Москве начали тестировать робота, который сам приезжает заряжать электромобиль

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве тестируют работу передвижной зарядной станции, которая может самостоятельно приезжать к электромобилям. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что испытания проводят Дептранс и Росатом на парковке № 9080 на Триумфальной площади.

Устройство оснащено накопителем энергии емкостью 74,6 киловатт-часа и поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 киловатт. Вызвать станцию на парковочное место и запустить зарядку можно через приложение "Метро Москвы".

На первом этапе мобильной станцией управляет инженер. В дальнейшем ее планируют оснастить системой автономного передвижения. Испытания позволят проверить работу технологии в реальных городских условиях.

В столице уже работают более 450 электрозарядных станций проекта "Энергия Москвы" и четыре современных зарядных комплекса. По словам Ликсутова, развитие инфраструктуры и внедрение беспилотных технологий по задаче Сергея Собянина должно повысить комфорт владельцев электромобилей.

Ранее сообщалось, что в Москве тестируют роботов-уборщиков на втором ярусе транспортного узла "Деловой центр". Испытания проводят ночью, когда метро закрыто для пассажиров, а за работой машин следит сотрудник.

Роботы способны выполнять сухую и влажную уборку, несколько часов работать без подзарядки и самостоятельно возвращаться на зарядную станцию. Если тесты окажутся успешными, технологию внедрят и на других станциях.

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