Дело возбудили после нападения мужчины на 10-летнюю девочку в Йошкар-Оле

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения мужчины на 10-летнюю девочку в Йошкар-Оле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Марий Эл.

По информации следователей, инцидент произошел 9 октября у подъезда дома по улице Петрова. Мужчина схватил ребенка за шею. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Поводом для возбуждения дела послужило видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как местный житель угрожает девочке, что "размажет ее по стене". В этот момент рядом другая несовершеннолетняя говорит, что та ее бьет. Конфликт якобы произошел на почве ссоры детей на площадке, после которой отец решил наказать обидчицу дочери.

Ранее в Иркутске задержали мужчину, угрожавшего несовершеннолетним девочкам ножом. Он оказался недоволен их шумным поведением. Дети забежали в подъезд, но он проследовал за ними и успел ударить в дверь квартиры, в которую они зашли.

