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21 октября, 10:41

Происшествия

Обвиняемые в убийстве россиян в Паттайе полностью признали вину, чтобы избежать казни

Фото: royalthaipolice.go.th

Обвиняемые по делу об убийстве граждан России Дианы и Романа Назимовых в Паттайе признали вину по всем девяти пунктам, чтобы сохранить право ходатайствовать о смягчении наказания. Об этом сообщил председатель провинциального отделения Адвокатской палаты в Паттайе Сукхасан Митсамчан в эфире JS100.

По словам юриста, суд указал подсудимым, что вменяемые им составы преступлений предусматривают высшую меру наказания в виде смертной казни. Митсамчан также заявил, что частичное отрицание вины не спасет их от самого сурового приговора, но при этом лишит законного права просить суд о смягчении наказания. После этого оба обвиняемых изменили показания и полностью признали вину по всем вменяемым им эпизодам.

Он добавил, что на заседании судья подробно разъяснил Тхане Кыттхонгу и Тхонгчаю Синину, какие правовые последствия влечет за собой избранная ими позиция. При этом до этого оба фигуранта не признавали обвинение в предумышленном убийстве по предварительному сговору, а Кыттхонг отрицал также вину в изнасиловании.

Свидетелей по делу планируют допросить на следующем заседании, которое назначено на 30 ноября.

В конце июля в Паттайе пропали брат и сестра Назимовы. Через какое-то время нашли их мотоцикл, а затем полицейские задержали подозреваемых. Они признались в том, что застрелили Романа, а Диану забили до смерти.

Фигурантами дела стали четыре человека, двое из них – граждане Таиланда, которые выдавали себя за полицейских. При этом мать погибших заявила, что ее дети являются героями, так как их смерть остановила серию убийств в городе.

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