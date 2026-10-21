Автобусы загорелись в автопарке Перми

Фото: MAX/"Пермь"

Пожар произошел в автопарке на улице Причальной в Перми, где стояли автобусы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

В местных интернет-пабликах распространилось видео с клубами черного дыма над территорией предприятия. По данным ведомства, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний. В пресс-службе главка МВД по Пермскому краю указали, что правоохранители устанавливают его причастность к пожару.

Ранее два человека получили травмы при возгорании в квартире дома на юге Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов, огонь охватил площадь 60 "квадратов". Спустя время специалисты потушили пламя. Пострадавших доставили в больницу.