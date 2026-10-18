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18 октября, 06:19

Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в квартире в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали при пожаре в жилой квартире на юге Санкт-Петербурга и были доставлены в больницу. Возгорание произошло в Московском районе, сообщили в пресс-службе главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям России по Санкт-Петербургу.

Пожар начался в доме 20, корпус 1, на проспекте Космонавтов. Сообщение о происшествии поступило спасателям 18 октября в 04:09.

Огонь охватил площадь 60 квадратных метров. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание к 05:34.

На месте работали 15 сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Возгорание произошло на улице Академика Варги. Там загорелись вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Пожар оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

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