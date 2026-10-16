Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ в MAX.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Академика Варги. Там загорелись вещи и мебель в одной из квартир жилого дома.

В МЧС добавили, что пожар оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на улице Олимпийская Деревня в Москве. После ликвидации огня в помещении обнаружили тела мужчины и женщины.

Точную причину случившегося определят по итогам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по этому факту.

