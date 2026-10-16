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16 октября, 07:25

Происшествия

В Люберцах загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар произошел на складе в подмосковных Люберцах, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Из горящего здания эвакуировали 15 человек. По предварительным сведениям, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Ранее в Подольске на площадке, где заправляли бытовые газовые баллоны, произошел хлопок с последующим пожаром. Горел металлический ангар на улице Окружной. Причиной назвали разгерметизацию газовой емкости.

Огонь охватил 2,4 тысячи квадратных метров, его локализовали, а открытое горение потушили. Из здания вывели 23 человека. При тушении работали свыше 40 спасателей и 13 единиц техники. Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда.

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