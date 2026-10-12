Крупный пожар произошел в школе в Алтайском крае

Фото: МАХ/"МЧС Алтайского края"

Возгорание произошло в здании школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о пожаре поступил поздно ночью. Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, одноэтажное здание уже полыхало.

В операции по тушению участвовали 14 сотрудников МЧС России и 6 автоцистерн. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. На данный момент пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ранее пожар площадью около 900 квадратных метров произошел на крыше жилого дома в Уфе. Двое рабочих, которые находились на крыше, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. По версии следствия, шатровая кровля загорелась при проведении работ по капитальному ремонту.