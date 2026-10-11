11 октября, 13:33Происшествия
Мусор загорелся на площади 2 тыс квадратных метров в Волгограде
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возгорание мусора произошло на площади 2 тысячи квадратных метров в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону, передает ТАСС.
Пожар произошел в Краснооктябрьском районе. Информации о пострадавших пока не поступало.
Других подробностей не приводится.
Ранее было ликвидировано возгорание, возникшее в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Пламя удалось полностью потушить в ночь на 10 октября.
Пожар начался вечером 9 октября. Огонь распространился до 1 тысячи квадратных метров. Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
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