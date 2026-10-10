10 октября, 11:29Происшествия
В Адлере потушен пожар в двухэтажном доме
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Огнеборцы полностью потушили возгорание, возникшее в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
Пламя удалось полностью ликвидировать в ночь на 10 октября.
Пожар начался вечером 9 октября. Первоначально его площадь составляла около 200 квадратных метров, однако позднее огонь распространился до 1 тысячи квадратных метров.
Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. В социальных сетях очевидцы публиковали кадры густого дыма, поднимающегося над Адлером.
Ранее был локализован пожар в одноэтажном кирпичном здании, расположенном на территории птицефабрики под Томском. Площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров. Огнеборцы работали по повышенному рангу вызова. На месте происшествия задействованы более 40 сотрудников МЧС России и 13 единиц техники.