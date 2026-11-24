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Венгрия не будет участвовать в предоставлении Киеву кредита на 45 миллиардов евро. Премьер-министр Петер Мадьяр предложил выделить эти средства силами 24 стран Евросоюза, как это уже происходило при предыдущем финансировании. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Закарпатье.

"Я считаю, что у Евросоюза по-прежнему есть возможность поступить так же, как он поступил в прошлом году, когда было достигнуто соглашение о финансировании Украины на сумму 90 миллиардов евро", – сказал политик.

Встреча с Зеленским состоялась 24 ноября. Мадьяр впервые посетил Украину после вступления в должность премьер-министра Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия на два дня приостановливала железнодорожное сообщение с Украиной. По словам Мадьяра, причиной стал беспилотник, упавший в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Мукачеве.