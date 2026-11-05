Россия выступила за сохранение энергетического сотрудничества с Венгрией

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Россия последовательно выступает за сохранение взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Венгрией, которое десятилетиями обеспечивало страну надежными поставками природного газа на конкурентных условиях. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

По словам дипломата, в текущей ситуации для Будапешта вопрос стоит не столько о цене на голубое топливо, которая в Европе бьет рекорды, сколько о наличии необходимых для функционирования венгерской экономики объемов газа.

"Пока заполнение газохранилищ в Венгрии выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это – прямой результат сотрудничества с российским экспортером газа. А что будет в следующем году, особенно в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива и полностью вычеркнутых из энергобаланса Европы поставок газа из Персидского залива, предполагать очень сложно, но готовиться нужно", – добавил глава российской дипмиссии.

Станиславов подчеркнул, что перед венгерскими властями стоит сложная задача по обеспечению физических объемов газа для страны и послушное следование установке Брюсселя о прекращении импорта российского трубопроводного газа осенью будущего года отнюдь не упростит ее.

Посол отметил, что Москва уважает право Будапешта самостоятельно определять свою энергетическую политику, однако рассчитывает, что соответствующие решения будут отвечать экономическим интересам страны, а не приниматься под давлением политизированных установок Брюсселя.

Действующие долгосрочные контракты на поставку российского газа в Венгрию рассчитаны до 2036 года и предусматривают определенные обязательства сторон. Возможные финансовые последствия их досрочного прекращения должны оцениваться с учетом конкретных договорных условий и правовых обстоятельств – это предмет переговоров на корпоративном уровне.

"Что касается стоимости альтернативных поставок, то она будет зависеть от рыночной конъюнктуры, логистики и дополнительных инфраструктурных расходов. Диверсификация источников вряд ли будет сопровождаться снижением цен", – заключил Станиславов.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что Будапешт готовится отказаться от российского газа и, предположительно, нефти. Страна намерена выполнить установленный Евросоюзом срок отказа от российского газа. Также Венгрия ищет альтернативные источники нефти.