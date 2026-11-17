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Венгрия приостановила железнодорожное сообщение с Украиной на 2 дня. Об этом сообщил премьер-министр республики Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

По словам политика, причиной ограничения движения стал беспилотник, упавший в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Мукачеве. Мадьяр добавил, что экипаж поезда, прибывшего из Венгрии, был эвакуирован.

Минувшей ночью 2 истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии подняли в воздух из-за БПЛА. Радиолокационные системы засекли 11 беспилотников вблизи границы страны. При этом нарушений воздушного пространства Румынии зафиксировано не было.

До этого истребитель НАТО ликвидировал дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии. Из-за случившегося в 4 муниципалитетах на востоке республики объявлялась воздушная тревога.