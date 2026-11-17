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Два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии подняли в воздух в ночь на вторник, 17 ноября. Радиолокационные системы засекли 11 беспилотников вблизи румынской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

По данным ведомства, сначала система наблюдения министерства национальной обороны обнаружила четыре воздушные цели примерно в 4 километрах к востоку от украинского города Вилково. Затем радары зафиксировали еще семь беспилотных летательных аппаратов – примерно в 10 километрах к северо-востоку от Измаила.

Истребители, несущие боевую службу воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти.

Центр управления национальной обороны уведомил инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости принять меры по предупреждению населения. На севере уезда Тулча объявили воздушную тревогу – она продолжалась около получаса.

Нарушений воздушного пространства Румынии не зафиксировано, подчеркнули в министерстве.

Ранее истребитель НАТО уничтожил беспилотник, который вошел в воздушное пространство Латвии. Из-за случившегося в четырех муниципалитетах на востоке республики объявлялась воздушная тревога.

До этого в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии влетел БПЛА, который взорвался около границы. Дрон упал в подсолнечное поле.