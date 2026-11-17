Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Виртуальный помощник московского транспорта Александра за шесть лет работы ответила более чем на 25 миллионов вопросов. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что ассистент помог свыше 4,2 миллиона жителей.

"Чат-бот Александра круглосуточно помогает пассажирам, пешеходам и автомобилистам узнавать актуальную информацию о работе Московского транспорта и получать сервисные услуги онлайн", – сообщил Ликсутов.

По его словам, запуск состоялся 17 ноября 2020 года, а благодаря работе помощника количество письменных обращений в Транспортный комплекс столицы уменьшилось на 35%.

С 2025 года в работе чат-бота применяется искусственный интеллект: нейросети подключили к 82% базы знаний виртуального помощника. Это позволило отвечать на большее число вопросов разной степени сложности и ускорить время ответа. Сегодня 7 из 10 пользователей получают нужную информацию без привлечения оператора.

Александра стала первым в стране транспортным помощником, работающим на базе двух больших языковых моделей. Система анализирует несколько вариантов ответов, чтобы выдавать наиболее полную и точную информацию. Чаще всего к боту обращаются в приложении "Метро Москвы".

Ранее виртуальный помощник начал консультировать жителей и гостей Москвы по вопросам парковки и эвакуации авто. При этом задать вопрос можно на разных платформах – в соцсетях, в мобильных приложениях или на сайтах. При необходимости запросы перенаправятся соответствующим специалистам.