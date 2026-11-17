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На свадьбе в Бишкеке украли сумку с почти одним миллионом сомов (11,4 тысячи долларов). Об этом рассказала невеста, передает "Sputnik Кыргызстан".

Кража произошла в ресторане в микрорайоне "Аламедин-1". Деньги находились в конвертах, их молодоженам подарили гости. Пострадавшие уже обратились в правоохранительные органы.

Милиция выясняет личность подозреваемого и принимает меры для его задержания. Расследование контролирует руководство Свердловского УВД.

Ранее женщина украла брендовый полушубок и кошелек с деньгами из гардероба бара в Благовещенском переулке в Москве. 28-летнюю подозреваемую задержали на улице Литвина-Седого. Деньгами женщина уже распорядилась. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

