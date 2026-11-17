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ФСБ в ходе предотвращения масштабной атаки дронами задержала четырех агентов украинских спецслужб, готовивших диверсионно-террористические акты на юге России. Еще двое были уничтожены при оказании вооруженного сопротивления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержания прошли в Майкопе в Адыгее, в Тихорецке в Краснодарском крае, в Кизляре в Дагестане и в Ростове-на-Дону. При захвате подозреваемых были обнаружены и обезврежены готовые к применению боевые безэкипажные катера и ударные FPV-дроны. Также изъяты все доставленные в РФ средства террора, запасные части и специальная аппаратура. Сотрудники органов безопасности и гражданское население в ходе задержаний не пострадали.

По данным ЦОС, FPV-дроны с управлением на оптоволокне предполагалось разместить в жилом частном секторе Адыгеи и Краснодарского края для атак на военные аэродромы, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Гидроциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера со взрывчаткой и применить против военных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России и гражданских судов в акватории Каспийского моря.

Подготовка атаки обошлась спецслужбам Украины как минимум в 2,5 миллиона долларов США, уверены в ФСБ. По линии Службы безопасности Украины организацией террористических атак руководил замруководителя Центра специальных операций "А" бригадный генерал Николай Ульяницкий, а по линии Главного управления разведки министерства обороны Украины – генерал-майор Георгий Лордкепанидзе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе мужчину из стран Центральной Азии, который готовил теракт в торговом центре. Выяснилось, что мужчина присягнул на верность главарю террористической организации. Для реализации преступного замысла он провел разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки самодельного взрывного устройства и приобрел части для его изготовления.

