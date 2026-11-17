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Движение поездов "Таврия" в направлении Крыма задерживается из-за временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

По данным компании на 08:30 вторника, 17 ноября:



поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправившийся 15 ноября, задерживается на четыре часа;

поезд № 092/091 Москва – Керчь отправлением 15 ноября задерживается на четыре часа;

поезд № 27/28 Москва – Керчь отправлением 16 ноября задерживается на два с половиной часа;

поезд № 315/316 Адлер – Керчь отправлением 16 ноября задерживается на три с половиной часа.

Пассажирам поездов, которые задерживаются больше четырех часов, предоставят питание и воду.

Вооруженные силы Украины ранее повторно ударили по Крымскому мосту. В связи с этим было приостановлено движение транспорта. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы.