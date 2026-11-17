Фото: MAX/"Столичный СК"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка, который упал в вентиляционную шахту с 65-го этажа строящегося здания на северо-западе Москвы. Об этом сообщило ГСУ СК по столице.

По данным ведомства, двое подростков проникли на крышу строящегося объекта. Один из них сорвался в вентиляционную шахту. Школьник 2011 года рождения скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Следователи и криминалисты СК продолжают работу на месте происшествия для выяснений всех обстоятельств смерти подростка.

В ведомстве напомнили, что школьникам нельзя бывать на строящихся, недостроенных и других объектах, закрытых для прогулок. Эти территории опасны для жизни и здоровья: на них возможны обрушения конструкций, падение с высоты и другие угрозы. Родителей призвали провести с детьми разъяснительную беседу и следить за тем, как они проводят досуг.

Ранее в Северо-Восточном административном округе Москвы рабочий погиб при падении с высоты на предприятии. Отмечается, что он скончался на месте – травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Организована процессуальная проверка.

