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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют провести встречу с представителями Европы и Украины 19 ноября в Берлине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным издания, в ходе встречи планируется обсудить гарантии безопасности для Украины и план восстановления ее экономики.

Представитель администрации уточнил, что поездка главы Белого дома Дональда Трампа в Китай, где на полях саммита АТЭС запланирована его трехсторонняя встреча с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, и встреча в Берлине являются скоординированным дипломатическим усилием.

Саммит стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин встретится с лидерами США и КНР 19 ноября.

Официальный представитель Кремля добавил, что основные темы трехсторонней встречи уже согласованы. Трамп заявил, что планирует обсудить со своими коллегами ядерное разоружение и ситуацию вокруг Ирана. При этом американский лидер также включил в повестку переговоров конфликт на Украине, назвав его своей "любимой темой".