Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 800 БПЛА направлялись в сторону Московского региона с 17:00 16 ноября до 07:00 17 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Непосредственно на подлете к столице нейтрализовали 321 беспилотник. Большую часть аппаратов удалось уничтожить на дальних рубежах силами ВКС и ПВО Минобороны.

В отражении атаки также участвовали бойцы недавно созданного подразделения "БАРС Москва". По словам мэра, за последние два дня они сбили около 300 беспилотников.

Ранее сообщалось о повторной атаке ВСУ на Крымский мост. Движение автомобилей по переправе остановили в 23:54 16 ноября по московскому времени. Первый удар произошел утром того же дня.