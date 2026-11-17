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Отдельные западные государства начали останавливать торговые суда и изымать перевозимые ими грузы. Такие действия напоминают практики колониальной эпохи, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

"Пиратство действительно набирает обороты. Отдельные западные страны занялись этим на государственном уровне", – сказал он.

Бердыев добавил, что подобные действия нередко затрагивают торговые суда под флагами африканских государств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы давать зеркальный ответ на попытки захвата или задержания судов, действующих в интересах России в Мировом океане. Дипломат назвала такие инциденты провокациями и частью общей стратегии Евросоюза и НАТО.