17 ноября, 05:55Политика
В МИД России назвали действия Запада государственным пиратством
Фото: depositphotos/PantherMediaSeller
Отдельные западные государства начали останавливать торговые суда и изымать перевозимые ими грузы. Такие действия напоминают практики колониальной эпохи, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.
"Пиратство действительно набирает обороты. Отдельные западные страны занялись этим на государственном уровне", – сказал он.
Бердыев добавил, что подобные действия нередко затрагивают торговые суда под флагами африканских государств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы давать зеркальный ответ на попытки захвата или задержания судов, действующих в интересах России в Мировом океане. Дипломат назвала такие инциденты провокациями и частью общей стратегии Евросоюза и НАТО.