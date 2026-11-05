Суд в Финляндии вынес приговор российскому капитану судна Fitburg

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Хельсинкский окружной суд вынес приговор российскому капитану судна Fitburg. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Мужчине назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Разбирательство касается предполагаемого повреждения подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Правоохранители задержали грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, в январе 2026 года.

На борту корабля были 14 членов экипажа: граждане РФ, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Их подозревали в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

