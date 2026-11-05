05 ноября, 12:34Происшествия
Суд в Финляндии вынес приговор российскому капитану судна Fitburg
Фото: depositphotos/JanPietruszka
Хельсинкский окружной суд вынес приговор российскому капитану судна Fitburg. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Мужчине назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы.
Разбирательство касается предполагаемого повреждения подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Правоохранители задержали грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, в январе 2026 года.
На борту корабля были 14 членов экипажа: граждане РФ, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Их подозревали в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.