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13 октября, 19:36

Политика

МИД пообещал зеркальный ответ на попытки захвата судов, действующих в интересах РФ

Фото: depositphotos/Asteri

Россия готова давать зеркальный ответ на попытки захвата или задержания судов, которые действуют в интересах России, в Мировом океане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Такое заявление она сделала на фоне освобождения танкера Sea Owl I, задержанного шведскими властями. Дипломат напомнила, что судно было задержано в марте в территориальных водах Швеции по обвинению в фальсификации регистрационных документов и выводе в рейс технически неисправного борта. Танкер следовал под флагом Коморских Островов.

На момент задержания на борту были 10 российских граждан, в том числе капитан, которого поместили в следственный изолятор. В мае он был освобожден и покинул страну. Последний россиянин сошел с танкера в октябре, подчеркнула Захарова. После завершения перерегистрации на флаг Республики Экваториальная Гвинея Sea Owl I покинул воды Швеции.

По словам Захаровой, Россия рассматривает случившееся в качестве провокационных действий и части скоординированной в рамках Евросоюза и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, которая направлена на сдерживание Москвы и противодействие ее внешнеторговой деятельности.

Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что решение властей Швеции освободить танкер Sea Owl I подтверждает, что веских оснований для захвата судна не имелось. Посольство, по словам дипломата, все это время отслеживало ситуацию, чтобы обеспечить права российских граждан, входивших в состав экипажа.

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