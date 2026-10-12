Посол РФ Беляев: веских оснований для захвата Sea Owl I в Швеции не было

Фото: 123RF.com/rostovdriver

Решение властей Швеции освободить танкер Sea Owl I подтверждает, что веских оснований для захвата судна не имелось. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Шведские власти в понедельник, 12 октября, отпустили задержанный еще в марте этого года танкер.

Посольство, по словам Беляева, все это время отслеживало ситуацию, чтобы обеспечить права российских граждан, входивших в состав экипажа.

Прокуратура Швеции выражала подозрения в использовании поддельных документов в отношении капитана Sea Owl I, в связи с чем было начато расследование. На судне был проведен обыск в рамках следственных мероприятий с участием различных ведомств.