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08 октября, 10:56

Происшествия

Суд в Индии обязал вернуть домой экипаж танкера с россиянами

Фото: 123RF.com/valio84sl 1

Высокий суд индийского штата Одиша постановил организовать возвращение домой 23 членов экипажа арестованного танкера Unity, на борту которого также есть моряки из России. Об этом сообщает портал Splash24/7 со ссылкой на решение суда.

Суд признал капитана и остальных моряков брошенными. Судовладелец не платил зарплату, не снабжал экипаж припасами, не организовал смену и возвращение. Позже страховщик судна предоставил припасы и погасил долг по зарплате. Довод о том, что возвращение моряков и замена экипажа – обязанность исключительно судовладельца и других участников коммерческого спора, суд отклонил.

Индийским властям поручено организовать высадку и репатриацию моряков, а также предоставить танкеру новый экипаж. Расходы могут быть взысканы с судовладельца или других ответственных лиц. Инстанция предписала сделать это как можно скорее, желательно в течение трех недель с момента получения решения.

Родственница одного из членов экипажа сообщила в беседе с РБК, что индийскую сторону обязали организовать замену и репатриацию, но сроки растянуты, кроме того, есть вероятность подачи апелляции.

"Радоваться еще особо нечему", – резюмировала она.

Танкер Unity с россиянами на борту был арестован в Индии 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Судно с технической неисправностью стоит на якоре у порта Парадип. Затем танкер пережил сильный шторм, однако жизни моряков ничто не угрожает.

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