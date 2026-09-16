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16 сентября, 10:00

Происшествия

Арестованный в Индии танкер с российскими моряками обесточивается из-за нехватки запчастей

Фото: 123RF.com/valio84sl

Арестованный в индийском порту танкер UNITY, на борту которого находятся 21 россиянин и двое иностранных граждан, периодически теряет электропитание из-за невозможности провести ремонт. Об этом РИА Новости заявила супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.

Судно под флагом Камеруна было арестовано в мае в районе порта Парадип из-за коммерческого спора. С тех пор танкер стоит на якоре, а его владелец, по словам Кобзарь, не реагирует на обращения моряков.

Команда выполняет свои обязанности и поддерживает безопасность судна, однако из-за отсутствия запчастей и отключения электричества там выходят из строя кондиционеры и кухонное оборудование, что серьезно осложняет быт экипажа в жарком тропическом климате. Женщина отметила, что танкер буквально распадается на части.

Кобзарь также сообщила, что моряки не знают, когда смогут вернуться домой, так как этот вопрос постоянно откладывают. Их родственники создали общий чат в мессенджере, где обмениваются актуальной информацией, так как команда не всегда может выйти на связь.

Ранее власти Норвегии арестовали российское научно-исследовательское судно по иску украинской компании "Нафтогаз". 31 августа Окружной суд Норд-Тромса вынес решение об аресте судна, которое находилось в порту Баренцбурга.

Таким образом, "Профессор Молчанов" не может покинуть место стоянки до распоряжения губернатора Шпицбергена. При этом экипажу судна ничего не угрожает.

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