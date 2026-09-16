Песков заявил, что Японии не стоит рассчитывать на безвиз на Курилы

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Токио занимает недружественную позицию по отношению к Москве, поэтому ожидать взаимных послаблений, в том числе по безвизовому режиму, не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Японии вернуть безвиз для своих граждан при посещении Курил.

Представитель Кремля подчеркнул, что инициатором свертывания двусторонних отношений была не Россия. Он также напомнил, что японская сторона присоединилась ко всем антироссийским санкциям.

Ранее Япония выразила недовольство новой картой мира, на которой Курильские острова отмечены как территории России. Представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что страна уже направила протест оператору картографического сайта по данному вопросу.

До этого в Токио остались недовольны визитом Владимира Путина на курильский Итуруп. Премьер Японии Санаэ Такаити назвала эту поездку "абсолютно неприемлемой".

