Зоопсихолог Ушакова: небольшие собаки чаще подвержены осенней хандре

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Собаки мелких пород в большей степени подвержены обострению психологических проблем в осенний период. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог Лидия Ушакова.

По ее словам, в это время года у собак бывают сезонные колебания в состоянии нервной системы и психики. Они связаны с изменением погоды и уменьшением светового дня.

В такие периоды у животных могут усиливаться те проблемы, которые были и до этого: тревожность, страхи, агрессия. Что касается именно хандры и апатии, то они могут возникать скорее из-за изменения образа жизни с окончанием лета, а не из-за погоды как таковой.



Лидия Ушакова зоопсихолог Многие хозяева, например, возвращаются с дачи, из-за чего их питомцы вдруг резко лишаются возможности пребывать в том месте, к которому привыкли, возникает стресс адаптации. К тому же животные способны реагировать на изменение образа жизни владельцев с наступлением осеннего сезона, когда те надолго уходят из дома на работу, в школу.

Плюс собаки хорошо считывают настроение людей, которое осенью тоже может быть подавленным, добавила эксперт.

"Говорить о том, что какие-то конкретные породы больше подвержены сезонным колебаниям со стороны психики, нельзя. Однако в зоне риска часто оказываются именно маленькие животные. Ведь чем звери меньше, тем более эмоциональны. Кроме того, собака может чаще испытывать усиление тревожности и агрессии из-за влияния внешних факторов, если у нее проблемы с развитием, социальной адаптацией", – подчеркнула Ушакова.

Чтоб помочь питомцу, важно обращать внимание, какие именно проблемы обострились у него в результате сезонных изменений и из-за чего именно.

"Например, если собака привыкла много гулять и ей это очень нравилось, надо постараться и после возвращения с дачи выходить на улицу чаще. Однако если зверь стрессует в условиях города, потому что отвык от него, то правильнее будет, наоборот, сократить время выгула и увеличивать его постепенно", – пояснила зоопсихолог.

Важно учитывать, что, снижая нагрузку на прогулке, необходимо добавлять ее дома в виде игр. При этом самыми лучшими вариантами станут те, которые задействуют интеллект, например поисковые. Они способствуют повышению уверенности у животного, а чем увереннее собака, тем легче она справляется с любыми стрессами, заключила эксперт.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, как помочь питомцу легче пережить осеннюю линьку. Например, есть смысл начать прием жирорастворимых витаминов А, D, Е. Обычно они содержатся в специальных подкормках, которые продаются в зоомагазинах.

