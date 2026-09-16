МО РФ: российский корвет предотвратил провокацию со стороны вертолета ВВС Дании

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Днем 14 сентября российский корвет "Сообразительный" предотвратил провокацию вертолета ВВС Дании в Балтийском море, выпустив в его сторону две сигнальные ракеты. Командир корабля действовал правильно, за что был награжден медалью "За боевые отличия", сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что в этот день корвет выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части моря. Примерно в 14:22 экипаж обнаружил воздушную цель, которой оказался вертолет типа Fennec ВВС Дании: он шел на сближение с российским боевым кораблем. При этом воздушное судно не отвечало на вызовы по международному каналу.

Для предотвращения провокации командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты. После этого, как уточнили в Минобороны, вертолет покинул данный район.

Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов лично наградил капитана "Сообразительного" с формулировкой "за грамотные и решительные действия".

15 сентября МИД Дании заявил, что намерен вызвать российского посла для беседы после инцидента с якобы выпуском "ложных тепловых целей" по датскому вертолету в международных водах у берегов Гедсера в Балтийском море. При этом никаких доказательств дипломаты не привели.

В свою очередь, посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин указал, что Москва обеспокоена попытками датской стороны представить провокационные маневры военного вертолета в отношении российского фрегата как "рутинную практику".

