ФАС предложила запретить энергетикам заниматься майнингом криптовалюты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует вынести на общественное обсуждение законопроект, который запретит субъектам электроэнергетики, включая производителей, выполнять функции оператора инфраструктуры для майнинга криптовалюты. Об этом сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов.

"В ближайшее время планируем на общественное обсуждение вынести законопроект, который будет распространяться на всех субъектов электроэнергетики, в том числе на производителей", – цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы ФАС, инициатива затронет всех участников рынка электроэнергетики.

Правительство России с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Мера действует на указанный период без исключений для физических и юридических лиц, занимающихся добычей криптовалюты.

После этого Владимир Путин подписал первый российский закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в стране. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

