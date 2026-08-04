Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

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Владимир Путин подписал первый российский закон, урегулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в стране. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Закон охватывает организацию обращения, учет и хранение цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнинг, выпуск и обращение цифровых прав, а также деятельность операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), организаций по обмену цифровых валют, цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций.

Правила для инвесторов

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты через посредников на сумму до 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированным инвесторам разрешается покупать любые криптовалюты без такого ограничения.

Обе категории инвесторов должны будут пройти специальное тестирование. При этом получить статус квалифицированного инвестора можно будет в том числе на основании опыта совершения сделок с криптовалютами.

Требования к криптообменникам

Осуществлять деятельность по обмену цифровых валют смогут только организации, включенные в специальный реестр. До 1 июля 2027 года им разрешено работать без включения в реестр. Минимальный размер собственных средств таких организаций должен составлять 15 миллионов рублей.

Под деятельностью по обмену цифровых валют понимается систематическое совершение сделок купли-продажи криптовалют от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Критерием систематичности признается заключение двух и более сделок в течение месяца на общую сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

Такие организации также должны будут вступить в саморегулируемую организацию финансового рынка. При этом клиринговые организации смогут совершать сделки с цифровыми валютами без включения в реестр и без привлечения брокера, если это необходимо для исполнения обязательств перед участниками клиринга или урегулирования случаев неисполнения ими своих обязательств.

Запрет на оплату товаров и услуг

Закон сохраняет запрет на использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа на территории России. Также запрещается распространять информацию, в том числе рекламу, о возможности оплачивать криптовалютой товары, работы, услуги, информацию или результаты интеллектуальной деятельности.

При этом предусмотрен ряд исключений. Использование цифровых валют допускается:



при расчетах по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами;

при использовании криптовалют, полученных в результате майнинга;

для оплаты комиссий, предусмотренных правилами соответствующей информационной системы;

при расчетах за ценные бумаги, другие цифровые валюты или цифровые права.

Блокировка подозрительных операций

Если кредитная организация или филиал иностранного банка заподозрит, что операции проводятся неуполномоченной организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, банк будет обязан отказать в переводе денежных средств. При этом закон закрепляет судебную защиту прав владельцев цифровых валют независимо от того, были ли такие активы ранее задекларированы.

Сроки вступления в силу

Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года. При этом отдельные положения начнут действовать позже:



с 1 июля 2027 года – нормы об ограничении денежных переводов и правила работы цифровых депозитариев-нерезидентов;

с 1 сентября 2027 года – технические положения, регулирующие выпуск и обращение цифровых финансовых активов, а также требования к номинальным держателям ЦФА и депозитариям.

Для действующих операторов обмена цифровых финансовых активов предусмотрен переходный период до 1 марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что правительство России с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года вводит запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Уточнялось, что запрет действует без исключений для физических и юридических лиц, занимающихся добычей криптовалюты.