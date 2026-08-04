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04 августа, 17:50

Шоу-бизнес

Мизулина в шутку назвала Shaman скуфом во время прогулки в Москве

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в шутку назвала супруга, заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman, скуфом. Она опубликовала в телеграм-канале видео во время прогулки по московской набережной, сообщила газета "Известия".

В ролике певец говорит: "Вышли погулять, а ты кружки какие-то записываешь. Погода классная. Вечно вот это под руку все. Зачем? Гуляем. И так редко удается". Мизулина передразнила его и назвала скуфом, а подпись к опубликованному видео гласит: "Дед разбушевался".

Ранее Дронов заявил, что слухи вокруг его отношений с Мизулиной возникали из-за повышенного внимания к их личной жизни и отсутствия регулярных публичных комментариев.

По мнению певца, счастье любит тишину. Однако он признался, что издержки профессии не дают ему и жене насладиться тишиной в полном объеме. Он сравнил отношения с Мизулиной с песней "От людей на деревне не спрятаться".

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