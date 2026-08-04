Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Благотворительный фестиваль "Беги за другом" пройдет в музее-усадьбе "Люблино" 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе забега.

Организатором мероприятия выступает фонд помощи бездомным животным "Ника". Фестиваль объединит спорт, благотворительность и культуру общения с домашними питомцами. Ожидается, что в нем примут участие более тысячи человек, включая профессиональных спортсменов, любителей активного образа жизни, семьи с детьми и владельцев собак.

Для участников подготовлены четыре дистанции: детские – 500 метров и 1 километр, а также взрослые – 2 и 5 километров. Также будет отдельный формат для бега с собаками. Кроме того, можно присоединиться онлайн или выбрать символический формат "Бегу на диване" для поддержки проекта из любого региона страны.

Гостей также ждут выставка-пристройство питомцев из приютов, лекторий с участием экспертов, активности с животными, благотворительный маркет, музыкальная и шоу-программа с приглашенными знаменитостями.

8 августа в Москве также состоится ночной полумарафон "Забег-2030" и серия велозаездов La Strada в рамках всероссийского физкультурного фестиваля "Лига Спорт. Фест".

Впервые в истории города в программу войдет ночной полумарафон. Участники смогут выбрать дистанции 21,1 и 10 километров. Первый забег стартует в 20:30, второй – в 20:45.

