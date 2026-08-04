Москвичи могут бесплатно заниматься спортом круглый год

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи могут бесплатно заниматься спортом в любое время года. Для них работают проекты "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", открыты бесплатные секции, а также созданы условия для подготовки и сдачи нормативов ГТО, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, проект "Мой спортивный район" объединяет бесплатные тренировки для взрослых и детей старше шести лет. Занятия проходят рядом с домом под руководством профессиональных тренеров. В зависимости от сезона меняются площадки и виды спорта.

Проект запустили в январе 2022 года. Тогда тренировки проводили на 10 площадках для фитнеса и 6 катках. В настоящее время занятия проходят более чем в 110 районах столицы, расписание позволяет заниматься почти ежедневно.

Тренировки организуют во дворах, хоккейных коробках, на лыжных трассах, воркаут-площадках, спортивных объектах, крышах районных центров "Место встречи" и других городских территориях.

Проект включает весенний, летний, осенний и зимний сезоны. Всего доступно 15 видов спорта. Если в начале занятия проходили два раза в неделю, то сейчас расписание предусматривает до двух – четырех тренировок в день.

В 2022–2024 годах участниками проекта стали около 240 тысяч человек, а только в 2025-м занятия посетили еще 235 тысяч жителей.

Также летом с 2022 года работает специальный проект "На высоте" – тренировки по йоге, растяжке, зумбе и танцевальному фитнесу проходят на крышах городских зданий. В летнем сезоне 2026-го занятия организованы на 16 площадках, в том числе на крышах районных центров "Место встречи", и впервые доступны участникам старше 16 лет.

Записаться на тренировки, посмотреть расписание и выбрать площадку можно на сайте проекта.

Проект "Спортивные выходные" департамента спорта и центров госуслуг "Мои документы" работает с 2020 года. Бесплатные занятия проходят очно и онлайн под руководством профессиональных тренеров.

Летом тренировки проводят на 57 городских площадках. Среди них – парки, культурные пространства, торговые центры, фуд-моллы, речные вокзалы и фестивальные площадки.

В числе наиболее популярных мест – Южный и Северный речные вокзалы, "Три вокзала. Депо", "Депо. Москва", Центральный рынок, парк "Ходынское поле", парк "Сокольники" и ландшафтный парк "Митино".

В программе летнего сезона – йога, растяжка, танцевальные и функциональные тренировки, фитрок, зумба-тонинг, инсайд-флоу, высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ). В студии известной сети фитнес-клубов в парке Победы проходят занятия по пилатесу и барре.

Всего за время существования проекта москвичи могут тренироваться более чем по 17 направлениям. Онлайн доступны йога, комбат, общая физическая подготовка, пилатес, растяжка, мягкий фитнес, танцевальная разминка, фитрок и медитация.

Зарегистрироваться можно на сайте или в любом центре госуслуг "Мои документы".

Кроме того, москвичи могут заниматься в бесплатных спортивных секциях. Ежегодно в них проходит более 300 тысяч тренировок. Для детей и взрослых работает более 3,6 тысячи групп по 70 видам спорта, включая футбол, волейбол, теннис, плавание, йогу, шашки и шахматы.

Также открыты секции для людей с особенностями здоровья. Записаться можно в течение всего года – достаточно выбрать группу и подать заявку на портале "Московский спорт" в разделе "Сервисы" или на сайте.

Проверить уровень физической подготовки можно, выполнив нормативы комплекса ГТО. Участвовать могут взрослые и дети старше шести лет, в том числе горожане с особенностями здоровья.

Комплекс включает 18 возрастных ступеней – от первой для участников шести-семи лет до 18-й для жителей старше 70 лет.

С января 2023 года на базе спорткомплекса "Москвич" (Люблинская улица, дом 15/46, строение 7) работает флагманская площадка, где можно выполнить все нормативы в одном месте. Всего в столице действует более 300 площадок для сдачи нормативов и восемь центров тестирования.

Узнать, какие нормативы необходимы для получения знака отличия, можно с помощью калькулятора на сайте "ГТО в Москве". Там же опубликован календарь мероприятий, доступна запись в центры тестирования и работает раздел "Найти знак".

Для популяризации комплекса дважды в год проводят весенний и осенний фестивали. Площадки ГТО также работают во время крупных городских спортивных событий, среди которых "День московского спорта", День физкультурника и забег "Кросс нации" в Крылатском.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва создает комфортные условия для любителей активного отдыха. К примеру, на Куликовской улице в Северном Бутове уже готов многофункциональный спортивный кластер.

Там оборудовали площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки и футбольное поле с трибунами. Кроме того, установили столы для настольного тенниса и тренажеры.