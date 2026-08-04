Фильм "Почтальон победы" выйдет в прокат в странах СНГ 3 сентября

Фото: кадр из фильма "Почтальон победы"; режиссер – Айнур Аскаров; производство – Белроскино, Centurion Films Kaz, Dostyq TV

Военно-историческая драма "Почтальон победы" режиссера Айнура Аскарова выйдет в прокат в странах СНГ 3 сентября 2026 года. Международный проект создан при участии кинематографистов России, Казахстана и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фильма.

По словам создателей, лента посвящена ответственности, взрослению и человеческому подвигу.

Картина рассказывает о работе фронтовой почты в годы Великой Отечественной войны через историю 18-летнего почтальона Красной армии Азамата Доспанова, которому предстоит выполнить опасное задание в тылу противника.

Действие разворачивается в 1943 году в Белоруссии. После крушения советского самолета, перевозившего секретный груз, исчезает капсула с важными материалами. На ее поиски отправляют Доспанова.

Главную роль в фильме исполнил казахстанский актер Алихан Нуржауов. В картине также снялись российские актеры Василий Копейкин, Сергей Маркеев, Олег Васильков и Константин Адаев.

Ранее сообщалось, что первый в России полностью созданный с помощью ИИ научно-популярный документальный фильм выйдет в 2026 году. Он рассказывает о полководце Михаиле Кутузове, его продолжительность – 40 минут.

В картине "оживает" более 50 классических живописных полотен, авторы сотрудничали с фондом имени М. И. Кутузова для достоверного показа исторических реалий.