Актер Дэйв Батиста может сыграть Кратоса в сериале "Бог войны"

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Американский актер Дэйв Батиста, известный по фильмам "Стражи Галактики" и "Опасный дуэт", планирует получить роль Кратоса в сериале "Бог войны". Об этом сообщило издание Variety.

Главную роль в сериале должен был исполнить Райан Херст, однако он получил травму на съемках, из-за чего создатели проекта решили пересмотреть актерский состав.

По информации СМИ, студии Amazon MGM и Sony начали переговоры с Батистой.

Сериал основан на серии игр God of War. Он выйдет на стриминговом сервисе Prime Video и продолжит сюжет последних выпусков игр, в которых Кратос воспитывал сына Атреуса и сражался с богами скандинавского пантеона.

В сериале Кратос и Атреус отправятся в путешествие, чтобы развеять прах своей супруги и матери Фэй. Во время него Кратос будет учить сына становиться лучшим богом, а Атреус – учить отца становиться человеком.

Роль 10-летнего мальчика сыграет Каллум Винсон. Макс Паркер исполнит Хеймдалла, Олафер Дарри Олафссон – Тора, Мэнди Патинкин – Одина, Аластер Дункан – Мимира, Дэнни Ведберн и Джефф Гулка – братьев Брока и Синдри, а Эд Скрейн – Бальдура.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступает Рональд Д. Мур. Режиссером первых двух эпизодов станет Фрэдерик Э. О. Тойе. Продюсерами также выступят Марил Дэвис, Кори Барлог, Нарен Шанкар, Мэттью Грэм и другие.

Ранее лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных стал фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Картина собрала 147 миллионов рублей за период с 30 июля по 2 августа. Второе место в рейтинге заняла комедия "На деревню дедушке – 2" с результатом 46,1 миллиона рублей. Третью строчку занял байопик "Майкл".

