Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 10:58

Шоу-бизнес

Актер Дэйв Батиста может сыграть Кратоса в сериале "Бог войны"

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Американский актер Дэйв Батиста, известный по фильмам "Стражи Галактики" и "Опасный дуэт", планирует получить роль Кратоса в сериале "Бог войны". Об этом сообщило издание Variety.

Главную роль в сериале должен был исполнить Райан Херст, однако он получил травму на съемках, из-за чего создатели проекта решили пересмотреть актерский состав.

По информации СМИ, студии Amazon MGM и Sony начали переговоры с Батистой.

Сериал основан на серии игр God of War. Он выйдет на стриминговом сервисе Prime Video и продолжит сюжет последних выпусков игр, в которых Кратос воспитывал сына Атреуса и сражался с богами скандинавского пантеона.

В сериале Кратос и Атреус отправятся в путешествие, чтобы развеять прах своей супруги и матери Фэй. Во время него Кратос будет учить сына становиться лучшим богом, а Атреус – учить отца становиться человеком.

Роль 10-летнего мальчика сыграет Каллум Винсон. Макс Паркер исполнит Хеймдалла, Олафер Дарри Олафссон – Тора, Мэнди Патинкин – Одина, Аластер Дункан – Мимира, Дэнни Ведберн и Джефф Гулка – братьев Брока и Синдри, а Эд Скрейн – Бальдура.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступает Рональд Д. Мур. Режиссером первых двух эпизодов станет Фрэдерик Э. О. Тойе. Продюсерами также выступят Марил Дэвис, Кори Барлог, Нарен Шанкар, Мэттью Грэм и другие.

Ранее лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных стал фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Картина собрала 147 миллионов рублей за период с 30 июля по 2 августа. Второе место в рейтинге заняла комедия "На деревню дедушке – 2" с результатом 46,1 миллиона рублей. Третью строчку занял байопик "Майкл".

Читайте также


шоу-бизнессериалы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика