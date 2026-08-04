В Роскачестве объяснили, почему стучать по арбузу при выборе бесполезно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проверять спелость арбуза постукиванием не имеет смысла, поскольку люди воспринимают звук по-разному, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. Ее слова передает РИА Новости.

"В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон", – подчеркнула она.

Саратцева также предостерегла от распространенного способа сжимать арбуз до хруста. По словам эксперта, такой хруст означает, что рвутся внутренние связи. Из-за этого межклеточный сок начинает вытекать, и продукт теряет товарный вид для следующего покупателя.

Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Кроме того, стоит смотреть на земляное пятно – место, которым плод лежал на земле: чем оно ярче, тем спелее арбуз.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Московской области объяснили, что целый арбуз можно хранить при комнатной температуре или в прохладном месте несколько дней. В холодильнике срок увеличивается, однако вкус может измениться. Однако разрезанный плод рекомендуется хранить в холодильнике не более двух суток. Срез при этом стоит накрывать пищевой пленкой или помещать арбуз в герметичный контейнер, чтобы он не впитал посторонние запахи.

