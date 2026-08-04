"Гаражная амнистия" продлена в России до сентября 2031 года

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Владимир Путин подписал закон о продлении "гаражной амнистии" на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Механизм упрощенного оформления гаражей и земли под ними действует в стране с 1 сентября 2021 года. За это время россияне оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков под ними, следует из данных Росреестра.

Изначально предполагалось, что амнистия завершится 1 сентября 2026 года. Однако, учитывая востребованность механизма, его действие решено было продлить. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Как ранее рассказывал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, многие гаражные постройки до сих пор остаются неоформленными. Основные причины этого явления носят скорее бытовой, чем правовой характер: среди них числятся утерянные советские документы и недостаточная информированность владельцев о том, что такую регистрацию вообще можно провести.

Амнистия затрагивает капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом механизм не распространяется на временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также на самострои, уточнял парламентарий.

До этого Путин подписал закон, который упрощает регистрацию автомобилей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Согласно документу, кабмин в 2026–2027 годах сможет устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025-го, можно поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины.