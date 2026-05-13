13 мая, 16:42

Общество
Юрист Георгиева назвала нереальной регистрацию гаража как жилого помещения

Даже если установить в гараже кровать и стол, использовать его как жилое помещение нельзя, поскольку оно не соответствует строительным, санитарным и техническим нормам, рассказала в беседе с Москвой 24 юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева.

Так эксперт прокомментировала новый тренд – в столице начали покупать гаражи для постоянного проживания. Причиной стала низкая цена по сравнению с квартирами, а также удобное расположение. В Сети распространяются ролики о том, как оборудовать бокс спальным местом, кухней и санузлом.

Георгиева обратила внимание, что гаражи чаще всего находятся не на землях индивидуального жилищного строительства, а на участках, предназначенных для стоянки или хранения автомобилей. Чтобы легально превратить гараж в квартиру, нужно быть его собственником и перевести помещение в жилое, согласно Жилищному кодексу, однако на практике это сделать крайне сложно.

Во-первых, гараж должен располагаться в жилой зоне, а если он в гаражном кооперативе или на месте для стоянки, потребуется менять вид разрешенного использования земли – но под один гараж этим заниматься никто не будет.

Во-вторых, само помещение обязано соответствовать жилым требованиям: быть отдельным строением со своим входом, но не в подвале, и обязательно иметь окна – без них жилым его не зарегистрируют.

В-третьих, нужны центральные коммуникации, но получить разрешения на них для гаража не получится. Вместе с тем помещение должно отвечать строительным, санитарно-техническим и пожарным нормам ради безопасности соседей.

"Все это делает перевод практически нереальным. Самостоятельная врезка в городские сети категорически запрещена. Если самовольно присоединиться к водопроводу или канализации, налагается административный штраф по статье 7.20 КоАП РФ – для физического лица от 10 до 15 тысяч рублей", – сказала она.

Юрист уточнила, что самое страшное не в штрафе: нарушителя заставят демонтировать все, и расходы окажутся бессмысленными. Если зафиксируют, что человек использует участок и гараж не по назначению, штраф по статье 8.8 КоАП РФ составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка – минимум 10 тысяч рублей.

Затем могут снести и сам гараж, даже если он в собственности. Сначала выпишут предписание устранить нарушения, и, если реакции не последует, здание демонтируют, а в некоторых случаях его у собственника изымут, подчеркнула эксперт.

"Проживать в гараже нельзя, прописаться нельзя, к поликлинике прикрепиться по этому адресу невозможно. В таком помещении можно хранить машины, банки, колеса. Есть шанс переночевать один-два раза, но, если есть спальное место, стол, вещи – это уже доказательство, что гараж используется не по назначению", – заключила Георгиева.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. Мера устанавливает упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

Правительство РФ поддержало данную инициативу с одним замечанием. Там подчеркнули, что упрощенный порядок оформления показал высокую эффективность.

