Закон о "дачной амнистии" продлит свое действие в России до 1 марта 2031 года. Это значит, что многие еще могут успеть зарегистрировать отдельные виды недвижимости в упрощенном порядке.

Например, для оформления дома в собственность потребуется технический план дома и правоустанавливающий документ на землю.

