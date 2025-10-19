Форма поиска по сайту

19 октября, 06:30

Общество

Закон о "дачной амнистии" продлит свое действие в России до 1 марта 2031 года

Закон о "дачной амнистии" продлит свое действие в России до 1 марта 2031 года. Это значит, что многие еще могут успеть зарегистрировать отдельные виды недвижимости в упрощенном порядке.

Например, для оформления дома в собственность потребуется технический план дома и правоустанавливающий документ на землю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

