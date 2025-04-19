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19 апреля, 13:15

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Президентский полк представил новую строевую фигуру в честь 80-летия Победы

Президентский полк представил новую строевую фигуру в честь 80-летия Победы

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На Соборной площади Кремля прошла первая церемония развода караулов. В этом сезоне впервые состоялась церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Торжественное построение прошло на Соборной площади Кремля.

В честь 80-летия Победы рота исполнила новую строевую фигуру – "Пятиконечную звезду". Военный оркестр впервые сыграл парадную фанфару "9-ое мая". Завершается церемония оружейным залпом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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